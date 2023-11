Zwei steirische Schulen unter Österreichs innovativsten MINT-Schulen!

Veröffentlicht am 15. November 2023, 19:06 / ©Rudi Froese

Dieses Jahr stand die Veranstaltung im Fokus des Umweltschutzes und der Demokratiebildung, angesichts der zunehmenden Herausforderungen des Klimawandels und gesellschaftlicher Belange.

Sechs Projekte ausgezeichnet

Sechs herausragende Projekte wurden ausgezeichnet und erhielten nicht nur eine IMST-Trophäe für das Klassenzimmer, sondern auch eine finanzielle Anerkennung von 1.000 Euro für ihre Leistungen. Die Gewinner, ausgewählt von einer Expertenjury aus Bildung und Wirtschaft, setzten sich erfolgreich gegen 57 Mitbewerber durch. Die ausgezeichneten Schulen, darunter Volksschulen in Hofstätten an der Raab, Schwarzau am Steinfeld und Mörbisch, die Mittelschule Telfs, das Gymnasium der Ursulinen Graz sowie die Polytechnische Schule Brixlegg, präsentierten eindrucksvolle Projekte, die den Fokus auf Klimaschutz und Demokratiebildung legten.

Kommende Generation

Bildungsminister Martin Polaschek lobte die Preisträger für ihr Engagement und betonte die Relevanz von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. „Die ausgezeichneten Projekte setzen ein starkes Zeichen für diese Disziplinen und tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Komplexität gesellschaftlicher Probleme zu schärfen“, so Polaschek. Die Sektionschefin Doris Wagner bezeichnete die prämierten Projekte als vorbildliche Beispiele guter Praxis. Diese Projekte ermöglichen es, relevante gesellschaftliche Fragen in den Klassenräumen zu behandeln und neue didaktische Ansätze zu etablieren. Sie statten die kommende Generation der Entscheidungsträger mit den Werkzeugen aus, um die Zukunft aktiv zu gestalten.

Die sechs Siegerprojekte der IMST-Awards 2023: Glauben/Meinung/Wissen – Volksschule Hofstätten an der Raab, Steiermark Forscherateliers & Forscherfest – Volksschule Schwarzau, Niederösterreich Klimaschutz to go – Gymnasium für Mädchen und Oberstufenrealgymnasium für Mädchen der Ursulinen, Graz Skigebiet der Zukunft – Wie macht man ein Skigebiet energieautark? – Mittelschule Telfs, Tirol CSI CO2 – Polytechnische Schule Brixlegg, Tirol Aktiv für das Klima – Volksschule Mörbisch, Burgenland