Todesdrama: 53-Jährigem konnte nach Autoüberschlag niemand mehr helfen

Veröffentlicht am 16. November 2023, 06:02 / ©Pexels

Gegen 18.35 Uhr fuhr der 53-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B68 (Feldbacher Straße) in Fahrtrichtung Feldbach. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache und offenbar ohne Fremdbeteiligung zwischen Rohr an der Raab und Paurach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto, bevor es in einem Acker auf dem Dach zu liegen kam.

Verkehrsteilnehmer wurden auf Lichter aufmerksam

Nachkommende Verkehrsteilnehmer wurden in der Dunkelheit auf die Lichter des Fahrzeuges im Acker aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Der 53-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr bei Bewusstsein. Auch eine Reanimation sowie Maßnahmen eines Notarztes und der Crew des Rettungshubschraubers konnten dem Südoststeirer nicht mehr helfen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Angehörige des Mannes werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

B68 knapp über zwei Stunden lang gesperrt

Die B68 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Seitens der Feuerwehren Feldbach und Gniebing standen insgesamt 27 Kräfte im Einsatz.