„Black Friday“: So viel wollen die Österreicher dieses Jahr ausgeben

November und Dezember sind für den heimischen Handel traditionell die umsatzstärksten Monate, die in vielen Branchen über ein erfolgreiches Geschäftsjahr entscheiden. In diesem Jahr wäre ein guter Endspurt für den Einzelhandel besonders wichtig – schließlich gab es in den letzten zwölf Monaten sinkende Verkaufszahlen. Doch die Chancen, dass die Vorweihnachtssaison doch noch für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgt, stehen nicht besonders gut. Die Konsumlaune bleibt trüb. Das zeigt auch der neueste Consumer Check zum Black Friday des Marktforschungsinstituts „Mindtake“ für den Handelsverband.

Ausgabebereitschaft zurückgegangen

Laut Umfrage haben 62 Prozent der Befragten vor, die Angebote rund um die Aktionstage „Black Friday“ (24. November) und „Cyber Monday“ (27. November) zu nutzen. Deutlich zurückgegangen ist dabei allerdings die Ausgabebereitschaft: Lag das durchschnittlich eingeplante Budget für die beiden Shoppingtage im Vorjahr bei 297 Euro pro Kopf, sind es heuer nur noch 274 Euro. „Inflationsbereinigt bedeutet das ein deutlich zweistelliges Umsatzminus“, erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Salzburger und Kärntner sind die Ausgabefreudigsten

Nach Bundesländern betrachtet zeigen sich die Salzburger (301 Euro) und Kärntner (295 Euro) am ausgabefreudigsten, die Wiener (253 Euro) und Vorarlberger (253 Euro) am sparsamsten. Bekleidung hat heuer übrigens an diesen beiden Tagen heuer erstmals die elektronischen Geräte vom Spitzenplatz verdrängt.

Das Ranking der Top-Seller: Bekleidung

Elektronische Geräte

Parfum / Körperpflege- / Kosmetikprodukte

Haushaltsgeräte

Spielzeug

Schuhe

Bücher

Sportartikel

„Entlastung nach wie vor nicht in Sicht“

Ebenfalls interessant: Auch die Zahl jener, die Black Friday und Cyber Monday dazu nutzen, um schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist signifikant zurückgegangen: Sagten dies im Vorjahr noch 77 Prozent, sind es in diesem Jahr nur noch 72 Prozent. „Der heimische Handel befindet sich auch im zweiten Jahr der Teuerungskrise weiter auf dem Rückzug“, weiß Will. „Was die Lage noch schwieriger macht: Die sinkenden Umsätze treffen auf deutlich gestiegene Kosten. Und eine Entlastung ist nach wie vor nicht in Sicht“, so der Handelsverband-Geschäftsführer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2023 um 08:55 Uhr aktualisiert