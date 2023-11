Italienisches Restaurant musste Insolvenz anmelden

2019 eröffnete das Restaurant „Michelangelo“ in der St. Veiter Straße 181 in Klagenfurt. „Das Unternehmen wurde damals um einen Kaufpreis von 220.000 Euro erworben, der gänzlich kreditfinanziert wurde“, heißt es seitens des KSV 1870 und des AKV Europa. Darüber hinaus kam es zu pandemiebedingten Belastungen, hohen Mietzins- und Personalkosten. Schließlich musste man einsehen, dass man mit dem laufenden Geschäftsbetrieb nicht imstande war, den erforderlichen Umsatz zu erbringen. Aus diesem Grund wurde am Donnerstag über das Vermögen der Michelangelo Ristorante GmbH ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Sechs Dienstnehmer betroffen

Die Verbindlichkeiten betragen rund 500.000 Euro, Aktiva seien kaum vorhanden. Von der Insolvenz sind zehn Insolvenzgläubiger sowie sechs Dienstnehmer betroffen. Auch könne davon ausgegangen werden, dass das schuldnerische Unternehmen geschlossen werde, so der Kreditschutzverband. Aufgrund eines gerichtlichen Räumungsvergleiches müsse das Geschäftslokal nämlich bis 31. März 2024 geräumt werden. Ob ein Sanierungsplanantrag eingebracht wird, ist derzeit nicht bekannt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 18. Dezember 2023 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Kornelia Kaltenhauser bestellt.