Demenzcafé und Co.: Villach rückt wichtiges Thema in den Mittelpunkt

Im Herbst startete Villach gemeinsam mit der Demenzambulanz der Abteilung für Neurologie des LKH Villach das spannende und zukunftsweisende Projekt „demenzfreundliche Stadt“. In der Bevölkerung soll dieses Thema zunehmend bewusst gemacht werden, für Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) ist es eine Herzensangelegenheit: „Gemeinsam mit Primarius Peter Kapeller und seinem Team der Demenzambulanz sind wir seit Monaten in stetem Austausch, mit einigen Vorträgen und einer künstlerischen Aktion der Universität für angewandte Kunst in Wien gestartet.“

Jetzt finden die nächsten Termine statt

Am Montag, dem 20. November 2023 und am Dienstag, dem 5. Dezember 2023, gibt es jeweils im Bambergsaal Impulsvorträge von Experten. Dabei geht es nicht nur um Diagnostik und Therapiemöglichkeiten, sondern auch um den Umgang mit Patienten im alltäglichen Leben. „Demenz ist zunehmend gesellschaftlich relevant und bedarf einer breiteren und umfassenderen Aufklärung. Es gibt so viele unterschiedliche Arten und es sind eben nicht nur die Patienten betroffen. Wir als Stadt wollen dahingehend aufklären“, betont die Gesundheitsreferentin. Das Bewusstsein soll dadurch in der Bevölkerung gesteigert werden.

Das ist noch geplant: Vorträge rund um das Thema Demenz Montag, 20. November und Dienstag, 5. Dezember

jeweils 19 bis 21 Uhr

Bambergsaal Demenzcafè Freitag, 15. Dezember und Sammstag, 16. Dezember

ab 9 Uhr

Parkcafè

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2023 um 16:44 Uhr aktualisiert