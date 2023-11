Frau (28) ließ sich die Lippen aufspritzen und stirbt

Veröffentlicht am 16. November 2023, 17:03 / ©Pixabay

Aber zurück zum Anfang: Es war der 4. Oktober und die 28-Jährige ließ sich im Beautysalon sie Lippen aufspritzen. Bereits nach wenigen Tagen klagte sie über Kopfschmerzen. Mehrmals ging sie in Kliniken, bekam allerdings lediglich Medikamente verschrieben. Erst Mitte Oktober wurde sie in einer Klinik aufgenommen, berichtet die Krone. Für die 28-Jährige kam da allerdings jede Hilfe zu spät. Sie verstarb wenige Tage nach ihrer Aufnahme im Krankenhaus an einem Herz-Kreislauf-Versagen.

Familie klagt

Die 28-Jährige hinterlässt eine Tochter, die nun ohne Mutter aufwachsen muss. Die Familie ist verzweifelt. Sie fordern nun Trauerschmerzensgeld, die Übernahme der Begräbniskosten und Überbrückungsgeld. Denn ihrer Ansicht nach seien die Ärzte schuld an dem tragischen Tod der Wienerin, weil sie mehrmals nachhause geschickt wurde. Sie sind sicher, die 28-Jährige würde noch leben, hätte man sie früher behandelt. Laut Medienberichten soll die Mutter infolge einer komplexen immunologischen Reaktion verstorben sein. Das dürfte auf den verpfuschten Schönheitseingriff zurückzuführen sein. Von der Frau aus dem Beautysalon fehle allerdings jede Spur.

Ärzte gaben ihr Bestes

Das Krankenhaus untersuchte den Fall intern und stellte fest, dass man zu jenem Zeitpunkt nichts mehr hätte tun können für die Mutter. Die Reaktion habe einen extrem schnellen Verlauf genommen. Auch bei jeder der Besuche der 28-Jährige habe man sie untersucht. Beim dritten Mal habe man sie aufnehmen wollen, sie lehnte dies aber ab. Beim vierten Mal bemerkten die Ärzte, dass sie fix aufnahmepflichtig war. Obwohl die Mediziner ihr Bestes gaben, haben sie nicht mehr für sie tun können. Das Krankenhaus drückte der Familie sein Beileid aus.