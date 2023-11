Sexueller Übergriff auf Schülerin: Lehrer verurteilt

Veröffentlicht am 16. November 2023, 17:23 / ©Pexels

Die Vorwürfe gegen den Lehrer häuften sich. Ein Fall daraus, von Oktober 2021, wurde schließlich strafrechtlich verfolgt. Der Lehrer soll eine 13-jährige Schülerin der AHS unsittlich berührt haben. Als die Direktorin Wind davon bekam, erstattete sie sofort Anzeige.

Sexueller Missbrauch und Missbrauch des Autoritätsverhältnisses

Am heutigen Donnerstag, dem 16. November, musste sich der Lehrer schließlich in Graz vor dem Schöffensenat verantworten. Die Punkte der Anklageschrift: Sexueller Missbrauch Unmündiger und Missbrauchs des Autoritätsverhältnisses.

Verurteilung

Der Lehrer selbst fühlte sich in keinster Weise schuldig – viel mehr behauptete er, das Ganze sei ein Komplott oder Intrige, heißt es in Medienberichten. Laut ihm habe er nie ein Mädchen oder einen Burschen sexuell belästigt. Das Gericht allerdings bekannte ihn als schuldig. Der Lehrer wurde zu acht Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.