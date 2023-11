Toll! Junge Steirerin (30) schenkt Chance auf ein neues Leben

Anfang des Jahres hat sich Melanie (30 Jahre alt) aus St. Johann im Saggautal über das Internet typisieren lassen. Lange hat es dann nicht gedauert, als wenige Monate später die Nachricht kam, dass sie die passende Spenderin für eine Frau aus den USA ist. „Als ich mich als Stammzellenspenderin anmeldete, dachte ich, ich hätte Angst, wenn Geben für Leben mich eines Tages anrufen würde. Aber als sie sich meldeten, empfand ich nur Demut. Ich fühlte mich demütig, dass da draußen jemand war, der meine Hilfe brauchte, und ich war diejenige, die dazu in der Lage war“, so die Spenderin.

„Ich tue es nicht, um mich in ein gutes Licht zu rücken“

„Dieses Gefühl gab dem Leben einen neuen Sinn, denn während ich selbstverständlich mit einem gesunden Körper lebe, wünscht sich dieser Mensch wahrscheinlich nichts sehnlicher als das, wieder gesund zu sein, zu leben“, weiß die junge Steirerin. Fast jede Person, gegenüber der sie ihre Spende erwähnte, hätte ihr gesagt, wie großzügig das von ihr sei. „Ich fühlte mich dadurch meistens angegriffen. Weil ich es nicht tue, um großzügig zu sein oder um mich in ein gutes Licht zu rücken, sondern weil es eine echte Person da draußen gibt, die das braucht, was ich so leicht geben kann“, so die 30-Jährige.

Sie gab, was sie selbst schon hatte

Sie sei weiterhin, auch nach ihrer Spende immer noch sehr demütig darüber, dass sie einer jungen Amerikanerin das geben konnte, was sie selbst schon hatte. Die Chance auf ein weiteres Leben.