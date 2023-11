Trinkwasser bei Maria Saal verunreinigt: Mehrere Ortschaften betroffen

Veröffentlicht am 17. November 2023, 13:00 / ©pexels/Adrienn

Achtung! Bei Maria Saal ist es offenbar zu einer Trinkwasser-Verunreinigung gekommen. Wie es zu dieser Verunreinigung gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar. In zahlreichen Ortschaften muss das Wasser nun vorerst drei Minuten abgekocht werden, ehe man es trinken oder verwenden kann. Betroffen seien demnach St. Peter am Bichl, Sagrad, Pörtschach am Berg, Möderndorf, Karnburg, Dellach, Stegendorf und Lind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2023 um 13:02 Uhr aktualisiert