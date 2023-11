Weihnachtseinkäufe: So viel wollen die Steirer heuer ausgeben

Die Anzahl der Steirer, die ihren Liebsten am 24. Dezember eine Freude in Form von Geschenken machen wollen, liegt auch in diesem Jahr konstant bei 91 Prozent bzw. 990.000 Menschen, wie eine Studie der „KMU Forschung Austria“ zeigt. Das geplante Budget jedoch sinkt von 310 Euro im Vorjahr auf 290 Euro. 36 Prozent der Befragten geben an, ihr Einkaufsverhalten heuer nicht ändern zu wollen, jeder Fünfte muss das aber schon und hat dementsprechend vor, weniger auszugeben.

Budget variiert sehr stark

Das Budget für die Geschenke variiert dabei auch sehr stark. Knapp 18 Prozent wollen maximal 100 Euro aufwenden, 27 Prozent planen Einkäufe in der Kategorie zwischen 201 und 400 Euro und drei Prozent geben an mehr als 800 Euro für Geschenke ausgeben zu wollen. Alles in allem rechnet die „KMU Forschung Austria“ heuer mit einem Weihnachtsumsatz von 285 Millionen Euro für den steirischen Handel.

„Kauft im heimischen Handel ein“

Umso wichtiger sei es, dass die Konsumenten sich bewusst machen, wo sie heuer ihr Geld ausgeben. „Ich kann wirklich nur an alle Steirer appellieren, im heimischen Handel einzukaufen. Damit sicher man Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort und trägt wesentlich zur Erhaltung von regionaler Infrastruktur bei“, so Spartenobmann Gerhard Wohlmuth. Erfreulich ist, dass 50 Prozent verstärkt in Geschäften der Umgebung ihre Geschenke besorgen wollen, zwölf Prozent wollen sogar besonderes Augenmerk auf heimische Produkte legen.

Anteil der „Late-Shopper“ bleibt niedrig

Eine nachhaltige Veränderung ist auch der Trend zu frühen Weihnachtseinkäufen. Der Anteil der „Late-Shopper“ – also jene, die erst kurz vor Weihnachten einkaufen – liegt bei lediglich zwölf Prozent. Der Anteil der Menschen, die Weihnachtsgeschenke (auch) im Internet bestellen wollen, liegt bei 59 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr damit erneut gestiegen – viele wollen jedoch bei österreichischen Online-Shops einkaufen.