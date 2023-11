Lichterketten und Christbäume: Advent hält Einzug in Spittal

Veröffentlicht am 17. November 2023, 16:10 / ©Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Zur Verfügung gestellt haben die 15 Meter hohe Nordmanntanne Gertraud und Franz Brückler, die eine Christbaumkultur unter anderem in Kamering nahe Spittal bewirtschaften. Auch der Weihnachtsbaum am Neuen Platz, den Katharina Feichter aus der Neulandstraße gesponsert hat, hat bereits seinen Platz eingenommen. „In Kürze werden dann auch die Weihnachtsdekorationen samt funkelnden Lichterketten montiert. Die gemütliche Atmosphäre der Weihnachtszeit soll also bald in allen Ecken der Stadt Spittal spürbar sein“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer (TK) abschließend.