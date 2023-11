Mopedfahrer (15) von Auto erfasst: Verletzt

Veröffentlicht am 17. November 2023, 19:27 / ©5 Minuten

Ein 15-jähriger Mopedfahrer aus Klagenfurt war am Freitagnachmittag auf der Hauptstraße in Krumpendorf unterwegs. Zeitgleich ordnete sich dort ein 37-jähriger Autofahrer aus Viktring von einer Tankstelle kommend in den Verkehr ein. „Dabei übersah er das sich nähernde Motorfahrrad und es kam zur Kollision“, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurde der 15-Jährige verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt eingeliefert.