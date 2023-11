Großübung: Steirische Feuerwehren trainieren für den Ernstfall

Veröffentlicht am 18. November 2023, 08:04 / ©BFVMZ Pusterhofer

Angenommen wurde ein Brand an der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach des Rohrwerkes Kindberg. Um 15 Uhr kam es durch die Florianstation Mürzzuschlag zur Alarmierung der Betriebsfeuerwehr, welche die sofortige Nachalarmierung der Feuerwehr Kindberg-Stadt, Hadersdorf und Kindberg Dörfl, sowie der Hubrettungsgeräte der Feuerwehr Mürzzuschlag und Bruck an der Mur veranlasste. Um die nachrückenden Feuerwehren bestmöglich einsetzen zu können, wurden sofort nach Ankunft am Einsatzort Erkundungsflüge mit den Einsatzdrohnen durchgeführt.

Feuerwehren trainieren für den Ernstfall

Von der Betriebsfeuerwehr voestalpine Tubulars, der Feuerwehr Kindberg Stadt sowie der Feuerwehr Hadersdorf wurde die Brandbekämpfung unter Einsatz von schwerem Atemschutz und C42 am Dach durchgeführt. Das schwere Rüstfahrzeug mit Korb der Feuerwehr Kindberg-Stadt, die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Bruck an der Mur und die Drehleiter der Feuerwehr Mürzzuschlag führten die Brandbekämpfung aus der Höhe durch. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung der eingesetzten Hubrettungsgeräte, wurden von den Feuerwehren Hadersdorf und Kindberg-Dörfl die nötigen Zubringleitungen von den werksinternen Saugstellen entlang der Mürz verlegt. Alle Übungsziele wurden zur vollen Zufriedenheit des Kommandos der Betriebsfeuerwehr voestalpine Tubulars erreicht.