Klammer, Mayer & Co.: Ski-Legenden messen sich in Bad Kleinkirchheim

Seinen 70. Geburtstag feiert die Skilegende Franz Klammer mit Freuden, Wegbegleitern und Stars aus dem Skizirkus in Bad Kleinkirchheim. Einerseits mit einem Gala-Abend für geladene Gäste, andererseits mit einem groß aufgezogenen Skilegenden-Rennen am 7. Dezember in St. Oswald. Der erste Durchgang startet um 11.20 Uhr. Der ORF und der Bayerische Rundfunk werden von 11.10 bis 12.35 Uhr live übertragen. Bereits jetzt sind zahlreiche Legenden fix am Start, darunter Annemarie Moser-Pröll, Fritz Strobl, Armin Assinger, Michaela Dorfmeister, Matthias Mayer, Patrick Ortlieb, Markus Salcher, Thomas Morgenstern, Stefan Eberharter, Werner Grissmann uvm.!

Mit Autogramm-Straße

Auch bei Franz Klammer steigt die Spannung: „Viele Freunde habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schön, endlich wieder mit meinen Wegbegleitern Tore zu fahren.“ Der Zielraum wird sich oberhalb der Sportalm befinden und ist auch zu Fuß erreichbar. Auf die Zuschauer wartet die ein oder andere Überraschung in Form von Live-Acts und eine After-Race-Party. Auf der Autogramm-Straße kommen die Fans ihren Idolen ganz nah. Veranstalter Gerhard Brüggler: „Als gebürtiger Fresacher den Geburtstag des berühmtesten Fresachers zu organisieren, ist für mich etwas Besonderes und spornt einmal mehr an. Dass viele Zuschauer live dabei sein werden, haben sich Franz Klammer, seine Freunde und die Legenden verdient.“

Internationale Journalisten zu Gast

Auch Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, freut sich: „Die internationale Strahlkraft von Franz Klammer ist enorm. Er trägt nach außen, wofür Kärnten steht. Rund 20 hochkarätige Journalisten haben ihre Teilnahme zugesagt und werden berichten.“ Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge, betont: „Es wird ein Treffen mit den Stars aus meiner Kindheit. Ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen so geht. Und allein deshalb wird diese Veranstaltung alle begeistern.“