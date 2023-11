Christian Struger als Sprecher der Pendlerinitiaive wiedergewählt

„Die Pendlerinitiative Kärnten gratuliert Peter Amreich zur neuen Vorsitzführung. Wir befinden uns in Zeiten großer Herausforderungen für Pendler – vor allem für jene, und das ist in Kärnten der Großteil, die auf das eigene Auto angewiesen sind. Enorm steigende Sprit- u. Erhaltungskosten werden zum massiven Problem“, so Struger, der sich auch in der Arbeiterkammer gegenüber Bundes- und Landesregierung immer wieder für Kärntens Pendler einsetzt.

Vereinte Kräfte

Alle Delegierten der Generalversammlung blicken trotzdem optimistisch in die Zukunft und freuen sich darauf, unter der Führung des neuen Vorsitzenden weiterhin einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen für Berufspendler leisten zu können. Die Pendlerinitiative Österreich setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 für die Interessen der Berufspendler in Österreich ein. Durch Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit kontinuierliche und enge Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in Politik, Sozialpartnern und Verkehrsunternehmen, ist die Initiative bestrebt, stete Verbesserungen für alle Menschen, die einen weiten Weg zur Arbeit haben, zu erreichen.