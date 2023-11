Feuerwehrjugend glänzt: Goldabzeichen bei „Feuerwehr Matura“

In Lebring

Am Samstag, dem 11. November 2023, fand in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring eine anspruchsvolle Prüfung für die Feuerwehrjugend statt. Insgesamt 149 Jugendliche aus der gesamten Steiermark stellten sich dieser Herausforderung, darunter vier Jugendliche aus den Feuerwehren Fressnitz und Krieglach im Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag.

Herausforderungen und Gratulationen

Die Abnahme dieser höchsten Leistungsprüfung erfolgte in einem Stationsbetrieb, der aus verschiedenen Übungen im Bereich „Brandeinsatz“ und „Technischer Einsatz“ bestand. Zusätzlich zu diesen praktischen Herausforderungen umfasste die Prüfung auch Aufgaben im Bereich Erste Hilfe, ein Planspiel („Die Gruppe im Einsatz“) sowie eine theoretische Prüfung mit einem Katalog von 40 Fragen. Die Schlussveranstaltung in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule markierte den Moment der Übergabe der goldenen Abzeichen. BR Johann Eder-Schützenhofer, stellvertretender Bereichsfeuerwehrkommandant, gratulierte als einer der ersten Vertreter.

