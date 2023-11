Adventzauber: Schladming-Dachstein lockt mit zauberhaften Erlebnissen

In der Region Schladming-Dachstein kündigt sich der Advent mit dem ersten Schneefall an und entfacht bereits eine ansteckende Vorfreude auf die bevorstehenden Festlichkeiten. Die „Schladminger Bergweihnacht“ vom 24. November bis zum 24. Dezember wird als Höhepunkt erwartet und verspricht eine ideale Vorbereitung auf die Festtage.

Musik und Feuershow bei der Schladminger Bergweihnacht

Ein Ereignis der Schladminger Bergweihnacht ist der „Advent am Talbach“. Hier begeistern nicht nur Punsch- und Glühweinstände, sondern auch verschiedene Aussteller mit handgefertigten Produkten an der Talbachschenke. Besonders am 26. November und am 9. Dezember 2023 erstrahlt die Talbachklamm mit Lichteffekten, Musikdarbietungen und einer eindrucksvollen Led- und Feuershow.

©Martin Huber Schladminger Bergweihnacht ist der „Advent am Talbach“

In Pürgg verwandelt sich der Ort an den ersten beiden Adventwochenenden in ein zauberhaftes „Kripperl“. Der dortige Adventmarkt präsentiert vielfältige traditionelle Handwerkskünste in einem einzigartigen Ambiente, das die Besucher in eine unvergleichliche Weihnachtsstimmung versetzt.

©Herbert Raffalt Advent auf der Pürgg

Tradition entlang des stimmungsvollen „Mühlen Advent“

Ein weiteres Highlight ist der „Mühlen Advent“ in Ramsau am Dachstein, der dieses Jahr die wärmende Wolle der heimischen Schafe und Alpakas in den Fokus rückt. Traditionelles Handwerk, stimmungsvolle Klänge und köstliches Bauernbrot aus lokalem Getreide entlang des Weges bieten ein einzigartiges Erlebnis.

©Michael Simonlehner Mühlen Advent in Ramsau am Dachstein

Magischer Lichterpfad in Haus im Ennstal

Der „Lichterpfad“ in Haus im Ennstal zieht Einheimische und Touristen gleichermaßen an. Besucher können die Ruhe und die faszinierenden Lichtinszenierungen im historischen Kern von Haus bei einem abendlichen Spaziergang genießen. Musikalische Begleitung an jedem Abend des Lichterpfads ist in diesem Jahr neu hinzugekommen.

©Ulli Koller Lichterpfad in Haus im Ennstal

Klassische Klänge im Advent

Zu guter Letzt sollte man das „Adventkonzert des Schloss Schönbrunn Orchesters“ am 13. Dezember im Landhaus Bierfriedl in Pruggern nicht versäumen. Das Wiener Kammerorchester präsentiert dort bekannte Stücke der Wiener Klassik und der Strauß-Dynastie in einem einzigartigen Konzertabend.