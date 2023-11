Missverständnis führte zu Unfall: Eine Verletzte

Um rechts in eine Hoteleinfahrt im Ortsgebiet von Bad Kleinkirchheim fahren zu können, holte ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau weiter nach links aus. Die nachfolgende 25-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach-Land nahm aus diesem Grund jedoch an, dass der Wagen vor ihr nach links abbiegen wird. Sie fuhr rechts daran vorbei und es kam in der Folge zur Kollision.

Eine Verletzte

„Bei dem Unfall wurde die 34-jährige Beifahrerin des Mannes leicht verletzt und nach Erstversorgung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht“, heißt es seitens der Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen entfernt werden. Deshalb war die B88 vorübergehend nur einspurig befahrbar.