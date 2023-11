Erleichterung für Familien: Hol dir jetzt diesen 100-Euro-Bonus!

Veröffentlicht am 19. November 2023, 19:21 / ©5min.at

In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten steigen, wird der Zugang zu schulischen Sportveranstaltungen oft finanziell herausfordernd. Besonders bei Events wie Schul-Skikursen können Familien nun auf eine zusätzliche Unterstützung in Form eines Antrags für bis zu 100 Euro pro Schüler zurückgreifen.

Bis zu 100 Euro Bonus für Schul-Sportwochen

Der „Schulsportwochen-100er“ steht zur Beantragung bereit, wobei der Erhalt dieses Bonus von der Vorlage eines Nachweises über eine Sozialleistung abhängt. Ziel dieser Maßnahme seitens der Servicestelle Schulsportwochen ist es, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an schulischen Winter- und Sommersportwochen zu ermöglichen.

Unterstützung zur Überwindung finanzieller Barrieren für mehr Schüler

Das Antragsformular für diesen Bonus ist online verfügbar. Dieser zusätzliche Anreiz zielt darauf ab, finanzielle Hürden zu mindern und mehr Schülern das Erlebnis und die Vorteile von Schulsportwochen zu eröffnen. Sport Austria-Präsident Hans Niessl betont die Bedeutung solcher Unterstützungsmaßnahmen: „Schulsportwochen vermitteln Schülern nicht nur sportliche Aktivitäten, sondern spielen auch eine bedeutende Rolle in ihrer Sozialisation. Angesichts steigender Preise ist es von großer Bedeutung, sicherzustellen, dass finanzielle Hindernisse niemanden von diesen Erfahrungen ausschließen. Diese Unterstützung eröffnet noch mehr Schülern die Chance, an den Schulsportwochen teilzunehmen.“