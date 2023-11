Montag bringt eine Mischung aus Sonnenschein und Bewölkung

Am Montagmorgen zeigt sich in Teilen der südlichen Landesteile sowie in der westlichen Obersteiermark ein gering bewölkter Himmel, was für eine sehr sonnige Wetterlage sorgt. Lokal können zu Beginn des Tages vereinzelte Nebelfelder auftreten. Anders sieht es entlang des mittleren Ennstals über das Salzatal bis ins Mürztal aus, wo noch dichtere Wolken vorhanden sind und letzte Regentropfen möglich sind. Allmählich lockert die Bewölkung auf, bevor am Nachmittag die Wolken von Westen her wieder zunehmen, ohne jedoch Niederschläge zu erwarten. Die Temperaturen variieren am Morgen zwischen Minus 1 und 4 Grad Celsius, während sie tagsüber von Nord nach Süd auf angenehme 9 bis 14 Grad Celsius steigen. In der Obersteiermark ist mit mäßigem Westwind zu rechnen, verlautet die Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2023 um 21:47 Uhr aktualisiert