Orange Bank im Kapuzinerpark: Ein Mahnmal gegen Gewalt an Frauen

Am Foto: Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher, Clubsekretärin Margit Sablatnig, Präsidentin Barbara Oberwalder, Vizepräsidentin Christa Megymorecz und Gemeinderätin Waltraud Beranek (v.l.).

Veröffentlicht am 20. November 2023, 09:23 / ©Stadtgemeinde Wolfsberg

Hinter der Aktion steckt der Soroptimistinnen Club Lavant/Wolfsberg mit Präsidentin Barbara Oberwalder sowie Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher (SPÖ). Aufgestellt wurde die „Orange-the-world-Bank“ im Kapuzinerpark direkt neben dem Mahnmal „Mut gegen Gewalt“. Die Bank ist zudem mit einer Plakette versehen, auf der ein QR-Code auf die Informationen von „Orange the World“ hinweist. Enthalten sind unter anderem Adressen, an die sich Betroffene wenden können, um Unterstützung zu erhalten.

UN-Kampagne „Orange the world“ startet bald

Auf der ganzen Welt erstrahlen zwischen dem 25. November und 10. Dezember wieder markante Bauwerke in orangem Licht. In Wolfsberg wird heuer zum wiederholten Male auf Initiative des SI Club Lavanttal/Wolfsberg die Mariensäule am Hohen Platz orange beleuchtet, um Aufmerksamkeit für das Thema „Gewalt gegen Frauen“ zu schaffen.