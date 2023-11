BMW-Fahrer verlor Kontrolle und fuhr Klima-Aktivisten an

Veröffentlicht am 20. November 2023, 13:00 / ©Martinelli

Laut heute. at verlor ein BMW-Lenker die Kontrolle und führ trotz Klima-Aktivisten auf der Straße einfach los. Er fuhr die Aktivisten an. Die Klimakleber hielten sich noch an der Motorhaube fest. Da der BMW-Fahrer nicht aufgab, ließen die Aktivisten schließlich los.

Verzögerungen im morgendlichen Verkehr

Mehrere Demonstranten blockierten die Autobahnabfahrten Handelskai, Altmannsdorfer Ast und Ölhafen, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Einige der Aktivisten hatten sich auf die Straße geklebt, was zu einem Stillstand des Verkehrs auf den betroffenen Autobahnabschnitten führte. Manche Aktivesten verankerten sich sogar mit Sand auf der Fahrbahn fest. Auch wurde orangefarbene Warnfarbe auf den Asphalt geschüttet. Über 80 Menschen waren dabei. Die Aktionen sorgten für eine zeitweise Sperrung der betroffenen Abschnitte und führten zu erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Verkehr.