Kino-Kampagne: 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Mit der österreichweiten Kino-Kampagne „Respekt ist keine Schwäche” werden Täter und Opfer angesprochen, sich Hilfe bei den unterschiedlichen Institutionen zu holen. Zusätzlich zeigen die Spots, dass Gewalt lange vor dem blauen Auge beginnt. Präsentiert wurde die Kampagne am heutigen Montag, 20. November 2023, im Grazer Schubert-Kino von Frauenhaus-Geschäftsführerin Michaela Gosch, Soziallandesrätin Doris Kampus, Frauenlandesrätin Simone Schmiedtbauer sowie Michael Kurzmann von der Männerberatung Steiermark.

TikTok-Kanal soll für Aufklärung sorgen

Zusätzlich wird ab heute der TikTok-Kanal „gender­_wahn” online gehen. Der TikTok-Kanal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins Frauenhäuser Steiermark und des Vereins für Männer und Geschlechterthemen (Männerberatung). Die Tagung „Männlichkeitsbilder, Weiblichkeitsbilder und Beziehungsgewalt” widmet sich der Frage, wie herkömmliche Rollenbilder und -zuschreibungen das Entstehen von Beziehungsgewalt beeinflussen.

Früheres handeln gefragt

„Wenn es uns nicht gelingt, Frauen in Risikosituationen mit unserem Beratungsangebot zu erreichen, werden wir auch in Zukunft Gewalttaten nicht verhindern können“, so Michaela Gosch, Geschäftsführerin des Vereins Frauenhäuser Steiermark. Frauenlandesrätin Simone Schmiedtbauer: „Es ist erschreckend, dass bei so vielen Fällen von Gewalt gegen Frauen in der Steiermark kein Kontakt des Opfers mit einer Behörde wie der Polizei oder einer Beratungsstelle aufgenommen wurde. Hier müssen wir alles in unserer Macht stehende tun, um potenzielle Opfer frühzeitig und zielgerichtet zu erreichen. Darauf zielt diese Kinokampagne und der neue Tiktok-Kanal ab.“

„Respekt ist keine Schwäche” Im Zeitraum vom 24. November 2023 bis zum 18.Dezember 2023 werden in nahezu allen Kinos in ganz Österreich fünf Kinospots gezeigt, die einerseits unterschiedliche Formen von Gewalt thematisieren und österreichweite Beratungsangebote und Anlaufstellen sichtbar machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2023 um 16:14 Uhr aktualisiert