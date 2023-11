Versuchter Mord: Mann auf der A2 festgenommen

Veröffentlicht am 20. November 2023, 17:38 / ©BMI/Gerd Pachauer

Eine Streife der Polizeiinspektion Kärnten West konnte heute gegen 11.45 Uhr auf der A2 Südautobahn (Höhe Arnoldstein) einen 37 Jahre alten spanischen Staatsangehörigen festnehmen, gegen den die Staatsanwaltschaft Graz wegen mehrerer Delikte gegen Leib und Leben, unter anderem wegen versuchten Mordes, eine Festnahmeanordnung erlassen hat. Der Verdächtige wurde am Nachmittag von Kollegen der zuständigen Polizeiinspektion Weiz (in der Steiermark) übernommen und in die Steiermark überstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2023 um 17:48 Uhr aktualisiert