Vernetzungsevent für Businessmanager an der Uni Klagenfurt

Sich einmal „unplugged“, also ohne digitale Hilfsmittel, zu treffen, und das in der großen Runde vieler Businessmanager, die aus dem Universitätslehrgang der M/O/T® hervorgegangen sind, das war die Idee des Vernetzungsevents von 16. bis 18. November 2023. Dazu stellte das Team des Universitätslehrgangs „Business Manager:in“ ein anregendes Programm zusammen. Bei den Leadership Talks, die von Rita Faullant (Direktorin der M/O/T®) und Gernot Mödritscher (Lehrgangsleitung Business Manager:in) geleitet wurden, gaben renommierte Gäste und UnternehmerEinblicke in die aktuellen Herausforderungen in ihren Organisationen aber auch zu Chancen und Visionen, die sie in ihrer Führungsarbeit leiten. Dazu zählten Julia Zotter (Zotter Schokolade GmbH), Holger Wolff (Co-Founder & CEO MaibornWolff GmbH), Thomas Lorber (CEO Intact GmbH) und Carina Hödl und Christian Moser (niceshops GmbH). Darüber hinaus erwartete die Gäste eine Open Innovation Session, in der gemeinsam kreative Ideen entwickelt und kollaborative Ansätze erkundet wurden. Außerdem stellten Alumni ihre Abschlussarbeiten vor. Die Business-Manager hatten so die Gelegenheit, ihr Netzwerk bundesländerübergreifend zu erweitern.

Sponsionsfeier für 65 Absolventen

Ein besonderer Höhepunkt war die Sponsionsfeier der 65 Absolvent:innen aus dem aktuellen Lehrgang. Durchs Programm der Akademischen Feier führten die Lehrgangsleiter:innen Rita Faullant und Gernot Mödritscher, die gemeinsam mit Tanja Schuschnig (Universität Klagenfurt) und Tatjana Baborek (WIFI Österreich) die Urkunden übergaben. Die M/O/T® School of Management, Organizational Development & Technology der Universität Klagenfurt bietet seit 2008 Universitätslehrgänge für (zukünftige) Führungskräfte an. Bisher haben mehr als 2000 Alumni die Lehrgänge abgeschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2023 um 17:03 Uhr aktualisiert