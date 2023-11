Volkswagen investiert in Graz: Großauftrag für Magna-Steyr

Der Automobilriese Volkswagen hat Magna-Steyr in Graz mit einem bedeutenden Auftrag in Höhe von 450 Millionen Euro beauftragt, der die Entwicklung von zwei Modellen für die neue amerikanische Elektro-Marke Scout umfasst, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die Fahrzeuge sollen Anfang 2027 auf dem US-Markt eingeführt werden und repräsentieren einen bedeutsamen Schritt für Volkswagen im Bereich der Elektromobilität.

30 Jahre Partnerschaft und ein historischer Entwicklungsauftrag

Die enge Verbundenheit zwischen Volkswagen und Magna-Steyr besteht bereits seit 30 Jahren, als sie gemeinsam den VW Golf Country in Graz entwickelten. Dieser Auftrag stellt den größten Entwicklungsauftrag dar, den Magna-Steyr jemals erhalten hat und unterstreicht das Vertrauen von Volkswagen in das Know-how der Steirer. Die zukünftige Auslastung des Werks wird auch durch die geplante Produktion der neuen elektrischen Mercedes-Benz G-Klasse ab 2024 unterstützt.

Eigene Scout-Fertigung in den USA geplant

Die Entscheidung von Volkswagen, die Scout-Fertigung in den USA selbst zu übernehmen, ist strategisch bedeutsam und signalisiert einen neuen Abschnitt für Volkswagen in Nordamerika. Geplant ist eine Produktion von 150.000 Scout-Fahrzeugen im ersten vollen Produktionsjahr 2027, was ehrgeizig, aber ein Zeichen des Vertrauens in den Erfolg dieser neuen Marke ist.

Neue Maßstäbe in der Elektromobilität?

Mit einem großzügig dimensionierten SUV und einem Fullsize Pick-up, die jeweils eine Reichweite von bis zu 400 Meilen (ca. 650 Kilometer) bieten sollen, plant Volkswagen, mit der Marke Scout in den USA Fuß zu fassen und seinen Marktanteil zu erhöhen. Diese Einführung von Elektrofahrzeugen markiert einen Wendepunkt für die Automobilindustrie, da elektrische Mobilität an Bedeutung gewinnt.