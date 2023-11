Bonus-Frist vor Ablauf: So bekommst du jetzt noch 400 Euro

Die wahre Flut an Boni, die Österreich und die Steiermark in den vergangenen eineinhalb Jahren geradezu unter sich begraben hat, klingt weiter nicht ab. Einen besonderen 400-Euro-Bonus, der nur für Personen, die in der Steiermark ihren Wohnsitz haben, gibt es aber nur noch eine Woche. Jetzt muss man also schnell sein, wenn man das Geld noch haben will.

Nur noch wenige Tage für 400 Euro-Bonus

Denn die Antragsfrist für den Wohn- und Heizkostenzuschusses des Landes Steiermark steht vor dem Ablauf. Bis genau 30. November haben die Steirer noch Zeit, sich diese Unterstützung zu holen. Insgesamt 220.000 steirische Haushalte sollen von den 400 Euro profitieren. Wer den Zuschuss noch nicht automatisch ausbezahlt bekommen hat, muss dann eben schnell noch einen Antrag stellen.

Klimabonus noch nicht auf allen Konten

Während der 60-Euro-Familienbonus mit mehr oder weniger großem Erfolg ausbezahlt wird – Genaueres zum Bonus erfahrt ihr hier – ist der Klimabonus noch nicht auf allen Konten aufgetaucht. Zahlreiche Personen haben ihn noch nicht erhalten, was meist auf einen Umzug in der ersten Jahreshälfte (bis 3. Juli) zurückzuführen ist – wir haben berichtet. Diese Personen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen, bekommen den Klimabonus Anfang 2024 entweder direkt auf ihr Konto oder eben als Gutscheine per Post. Der Klimabonus kommt automatisch. Wie viel ihr bekommt, sagt euch der „Klimabonus-Rechner“.