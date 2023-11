Pizzeria-Chef verschenkt 80 Pizzen an Familien in Not: „Wollen helfen“

„Nachdem wir in den letzten drei Jahren so viele Menschen glücklich machen konnten und wir uns immer noch in einer Krise befinden fiel uns die Entscheidung leicht, 80 Pizzen zu verschenken“, erklärt er auf der Facebook-Seite des Restaurants. Bereits in den Vorjahren hat er jeweils an die 100 Pizzen verschenkt. Die italienische Speise ist vor allem für Familien, die es nicht so leicht haben.

Aktionstag ist am Samstag, 16. Dezember

„Wir wissen, dass es nicht leicht ist, Hilfe anzunehmen, aber wir wollen helfen“, meint Koslitsch weiter. Um eine gratis Pizza bekommen zu können, muss man diese nur am Samstag, den 16. Dezember zwischen 12 und 14 Uhr im Lokal abholen. Davor sollte man jedoch anrufen und sich seine Pizza reservieren.