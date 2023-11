Große Trauer: Villacher Schauspiellegende verstorben

Die bekannte Villacher Schauspielerin Heidelinde Weis ist nicht mehr. Noch vor wenigen Tagen hat sie in Feldkirchen am 14. November aus ihrer Autobiographie „Das Beste kommt noch“ gelesen. In der Nacht auf den heutigen Freitag, den 24. November, ist sie dann mit 83 Jahren verstorben. Weis wurde am 17. September 1940 in Villach geboren.

„Traumschiff“, „Rosamunde Pilcher“ und Co.

Ihr Kinodebüt hat sie dann 1959 im Film „Ich heirate Herrn Direktor“ gegeben. Dutzende Verfilmungen zeugten von ihrer großen Bühnenkarriere. Unter anderem war sie im „Traumschiff“ und in „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen zu sehen. In den vergangenen Jahren hatte sie auch mit Blasenkrebs zu kämpfen, nun hat zum letzten Mal ihre Augen geschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2023 um 19:14 Uhr aktualisiert