„Gesunder Kindergarten“: Vier Klagenfurter Betriebe starten durch

Kürzlich feierte das städtische Gütesiegel „Gesunde Küche“ sein zehnjähriges Bestehen. Am Donnerstag, den 23. November, fand die Auftaktveranstaltung zu einem weiteren Zertifikat der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie statt: Kinderbetreuungseinrichtungen können sich für das Gütesiegel „Gesunder Kindergarten“ bewerben. Hier werden jene Betriebe ausgezeichnet, die nicht nur bewusst und ausgewogen kochen, sondern allgemeine Initiativen und Projekte zur Gesundheitsförderung der Kinder durchführen.

Vier Kindergärten starten mit Gesundheitsprojekten

Spielerisch sollen dabei Routinen im Alltag zur Bewegung, Ernährung und Hygiene eingebaut werden. „Ziel ist es, dass Betriebe Maßnahmen entwickeln, an die sich alle Beteiligten, von der Pädagogin bis hin zu Kindern und Eltern halten und in den gesamten ‚Lebensraum Kindergarten‘ miteinbeziehen“, erklärt Projektleiterin Jutta Hafner-Sorger von der Präventionsstelle der Stadt. In diesem Kindergartenjahr starten vier Kindergärten in Klagenfurt mit innovativen Gesundheitsprojekten.