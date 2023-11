„Wird noch dauern“, aber: Feuerinferno am Nassfeld unter Kontrolle

Stundenlang waren hunderte Florianis heute am Nassfeld im Einsatz – erst kürzlich konnte die Feuerwehr Arnoldstein unter anderem einrücken. „Der Brand ist unter Kontrolle“, erklärt Christof Rohr, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hermagor, gegenüber 5 Minuten. Derzeit werden Nachlöscharbeiten durchgeführt, über Nacht wird auch eine Brandwache eingerichtet. Es werde also auch noch ein wenig dauern, ehe gänzlich Brand-Aus gegeben werden könne.

©FF Arnoldstein ©FF Arnoldstein ©FF Arnoldstein ©FF Arnoldstein

Was war passiert?

In den frühen Morgenstunden herrschte Großalarm in den umliegenden Feuerwehrstationen rund um das Nassfeld. Im Bereich des Dachstuhls des derzeit geschlossenen Hotels am Nassfeld war ein Großbrand ausgebrochen. Rund 170 Feuerwehrmänner aus mehr als zehn Feuerwehren standen zwischenzeitlich im Einsatz. Der Wind hatte die Löscharbeiten erschwert – wir haben berichtet. Wie groß der Schaden an dem Gebäude ist, lasse sich derzeit jedenfalls noch nicht abschätzen, meint Rohr.