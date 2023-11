ORF-Gebühr ab 2024: Das passiert, wenn du nicht bezahlst

Mindestens 183,60 Euro sind es, die (fast) jeder Haushalt ab 1. Jänner 2024 pro Jahr für den ORF bezahlen muss. Der Grund dafür ist ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs – die bisherige Variante, die GIS, musste daher „abgeschafft“ werden. Auch wenn man kein Empfangsgerät zu Hause stehen hat, muss man nun also zahlen – sofern man nicht vom ORF-Beitrag befreit ist. Zudem gibt es in Tirol, Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland auch noch Landesabgaben. In diesen Bundesländern muss man nicht 183,60 Euro zahlen (wie in den übrigen Bundesländern), sondern deutlich mehr. So sind es in Tirol 220,32, im Burgenland und in Kärnten 238,80 und in der Steiermark 240 Euro jährlich.

Jetzt wird schon auf „TikTok“ geworben

Nun wirbt das „OBS – ORF-Beitrags Service“ auf „TikTok“ für den neuen Beitrag. Der Beitrag wird dann, wie es auch auf der Beitragsseite im Internet selbst heißt, bei jedem Haushalt verrechnet, in dem zumindest eine Person ihren Hauptwohnsitz hat. Was aber passiert nun, wenn man einfach nicht bezahlen will? Was passiert, wenn man alle Briefe, die der ORF derzeit schickt, ignoriert und ab 1. Jänner einfach nicht zahlt?

Was wenn ich die ORF-Gebühr einfach nicht bezahle?

Knapp 5.000 Briefe würde der ORF derzeit täglich an jene Personen schicken, die die GIS noch nicht zahlen, sie aber zahlen müssten, wie „der Standard“ berichtet. Selbst ORF-Boss Roland Weißmann rechnet damit, dass es „Einzelfälle“ geben würde, die die Gebühr Anfang 2024 dann wohl einfach nicht zahlen würden. Ist man nun solch ein „Einzelfall“, komme man jedenfalls ins ganz normale „Mahnverfahren“, das „weit im Jahr 2024“ beginnen soll. Dort wird man dann neuerlich dazu aufgefordert, den Beitrag zu bezahlen. Ob man von der ORF-Gebühr befreit werden könnte, kann man übrigens hier herausfinden.