„Veldener Advent“ hat begonnen: Hier weihnachtet es jetzt sehr

Am gestrigen Freitag, den 24. November, hat auch in Velden der Adventmarkt – der „Veldener Advent“ – begonnen. Der Adventmarkt ist bis zum 23. Dezember an Freitagen von 15 bis 20 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und am 8. Dezember von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Besonderheiten des „Veldener Advents“ sind dabei der schwimmende Adventkranz oder das Schlosshotel. Eine Leserin hat uns nun mit reichlich Fotos vom Eröffnungstag versorgt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Zuvor wollten wir euch aber noch einmal um eure Meinung fragen. Welcher Advent- oder Christkindlmarkt in Kärnten ist euch der liebste?

2023 – Welche Christkindlmärkte sind die beliebtesten Kärntens? Christkindlmarkt in Klagenfurt Advent in Villach Adventmarkt am Pyramidenkogel Velden – Die Engelstadt Kirchenadvent Maria Wörth Mallnitzer Bergadvent Advent-Seedorf Pörtschach Bad Kleinkirchheimer Ski- & Thermenadvent Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

