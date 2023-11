Trocken heimgespielt: Austria Klagenfurt besiegt Altach im Ländle

Veröffentlicht am 26. November 2023, 16:37 / ©StadtKommunikation/Pessentheiner

Im Ländle war heute die Klagenfurter Austria zu Gast. Der Tabellenfünfte aus Kärnten bekam es dabei mit dem Tabellenzehnten zu tun – auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Auf dem Spielfeld stellte sich das dann freilich aber ein wenig anders dar. Dennoch ging die Austria in der ersten Halbzeit dank Florian Jaritz in Führung. Diese Führung konnte man daraufhin bis zum Schluss halten und mit dem Selbstvertrauen eines Clubs in der oberen Tabellenhälfte trocken nach Hause spielen.