„Lärm ist uns zu viel“: Gibt es in Villach bald einen neuen Blitzer?

Veröffentlicht am 26. November 2023, 18:13 / ©Fotomontage: 5 Minuten & Leser

„Vor allem in der Früh und am Abend kommt es dauernd zu Überschreitungen der 30er-Beschränkung“, erklärt eine verzweifelte Leserin gegenüber 5 Minuten ihre Lage. Da viele Kinder in der Siedlung wohnen würden, es zwei Bushaltestellen, einen Kindergarten und einen eingezäunten Spielplatz gebe, hätte sie selbst schon viele gefährliche Situationen erlebt.

„Ich und mein Hund wurden fast überfahren“

„Viele KFZ-Nutzer beschleunigen nach der Kreuzung mit der Stopp-Tafel sehr stark, es geht gerade aus, das sehen einige wohl als Rennstrecke“, vermutet sie. Sie selbst sei sogar einmal beinahe überfahren worden, wie sie weiter erzählt. „Ein junger Autofahrer hat nach der Kreuzung stark beschleunigt und mich und den Hund beinahe überfahren, als wir die Straße überquerten.“ Sie und ihr Hund hätten sich dabei sehr erschreckt.

„Der Lärm ist uns oft einfach zu viel“

Auch hätte sie beobachtet, dass Autos, die sich an die 30er-Beschränkung halten würden, von anderen überholt werden. „Es scheint eine ganz normale Straße mit Tempo 50 und mehr zu sein und keine Straße mit einer 30er-Beschränkung, die sie eigentlich ist“, so die Leserin. Doch nicht nur die Gefahr durch das zu schnelle Fahren der Fahrzeuge sei für sie unerträglich – auch der Lärm trägt das seinige dazu bei. „Wir können das Fenster in der Nacht unmöglich geöffnet lassen. Der Lärm ist uns oft einfach generell zu viel“, meint sie gegenüber 5 Minuten.

Errichtung eines Radarstandortes wird geprüft

„Mich und viele andere belastet die Verkehrssituation und wir würden uns endlich ein Radargerät wünschen“, so die Leserin. Die Stadt selbst meint auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die Problematik von Anrainer bereits gemeldet und der Stadt damit auch bekannt sei. „In den vergangenen Wochen und Monaten wurden vermehrt Geschwindigkeitsüberwachungen durch die Bundespolizei durchgeführt. Darüber hinaus wird derzeit die Errichtung eines Radarstandortes in der Auer-von-Welsbachstraße geprüft.“, versichert man abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2023 um 18:15 Uhr aktualisiert