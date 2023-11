Hart umkämpft: VSV geht als Verlierer vom Eis

Veröffentlicht am 26. November 2023, 19:43 / ©HCI

Während die Innsbrucker die Anfangsphase zwar dominierten, war es der VSV, der den ersten Treffer erzielte. Tomazevic traf in der siebten Minute zum 1:0 für die Gäste – mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen. Nach der Pause dauerte es dann nur vier Minuten, ehe Bär den Spielstand ausglich und für die Tiroler traf. Danach taten sich die Villacher schwer, die Tiroler trafen in der 37. Minute zur zwischenzeitlichen Führung durch Halbert, die allerdings nur wenige Augenblicke lang hielt, ehe Katic den Ausgleich wieder herstellte.

Entscheidungstreffer für die Innsbrucker

Im dritten Drittel dauerte es dann abermals nur vier Minuten, ehe die Innsbrucker wieder in Führung gingen – Roy traf. Danach drückten die Haie auf den entscheidenden Treffer. Ein Tor fiel in der lange Zeit sehr offenen und umkämpften Partie allerdings keines mehr. Endstand war somit 3:2 für die Innsbrucker Haie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2023 um 19:48 Uhr aktualisiert