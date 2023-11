Althofen wächst unaufhörlich: Jetzt werden 140 neue Wohnungen gebaut

Veröffentlicht am 26. November 2023, 21:15 / ©Stadtgemeinde Althofen

Die Stadtgemeinde hat jedoch genau auf diesem Sektor nun ein äußerst erfreuliches Ergebnis vermelden können. Im Rathaus hat nämlich eine feierliche Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadtgemeinde und zwei gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften für ein urbanes Großprojekt stattgefunden. In Krumfelden wurden knapp 13.500 Quadratmeter an Vertreter der „WET-Gruppe“ und der „BWS-Gruppe“ verkauft.

Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen

Dort, im Bereich der Franz-Fattinger-Straße, soll ein Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen jetzt entstehen, der dem Wohnraumbedarf der Stadtgemeinde Rechung trägt. 140 Wohnungen in unterschiedlichen Größen und 220 Stellplätze, davon zu zwei Drittel Tiefgaragenplätze, sollen jetzt errichtet werden. Die Wohnungen sind zudem nach Süden ausgerichtet, mit einem nach Westen hin höhenmäßig abgestuften Übergang zu den angrenzenden Einfamilienhäusern.

„Städtebaulicher Meilenstein“

„Ein großer Schritt nicht nur in der Entwicklung des Stadtteils Krumfelden. Wir sind stolz, dass wir aufgrund der vorausschauenden Grundstücksbevorratung die passenden Gründe zur Verfügung stellen können“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser. Die gemeinnützigen Wohnbauträger treten übrigens als gemeinsame Käufer auf und haben das Areal intern aufgeteilt. „Die Unterzeichnung gilt als städtebaulicher Meilenstein für die Schaffung von Wohnraum in Althofen“, freut sich auch Stadtamtsleiter Hubert Madrian. Die beiden Wohngenossenschaften rechnen mit Projektkosten in der Höhe von knapp 25 Millionen Euro.