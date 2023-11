„Liebe geht über den Tod hinaus“: Klagenfurt gedenkt Verstorbenen

"Licht in der Nacht"

26. November 2023

Gemeinsam ein Licht entzünden und den Verstorbenen gedenken – die städtische Friedhofsverwaltung und Bestattung Kärnten setzen eine bewegende Tradition fort und luden auch in diesem Jahr Bürger zu „Licht in der Nacht“ ein. Heuer fand die Gedenkveranstaltung am Friedhof St. Ruprecht statt.

„Man kann viel Kraft und Hoffnung schöpfen“

„Die Liebe geht über den Tod hinaus. Beim gemeinsamen Gebet für die Verstorbenen kann man viel Kraft und Hoffnung schöpfen“, so Friedhofsreferentin Sandra Wassermann. Neben dem gemeinsamen Gebet gab es zudem eine historische Friedhofsführung mit Fremdenführer Ernst Bauer. Auch am jüdischen Friedhof gab es eine Führung, durchgeführt von Nadja Danglmaier.