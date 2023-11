Eisige Temperaturen: „Wir bauen Schlafkojen für Obdachlose“

Wir in Graz

Die Schlafkojen werden auf der Basis von Fahrradanhängern gebaut. Werner Klambauer, Mitgründer der ehrenamtlichen Gruppe „Wir in Graz“, erklärt: „Wir wollen die Schlafkojen so schnell wie möglich fertigstellen und sie den Obdachlosen zur Verfügung stellen.“ Die Kojen sind etwa zwei Meter lang, 95 Zentimeter breit und haben eine Höhe von etwa eineinhalb Metern. Sie werden aus wetterfesten Schalltafeln gebaut und sind innen und außen isoliert. Auch eine Be- und Entlüftung ist geplant.

Geschützter Schlaf- und Rückzugsort

„Es soll ein trockener, warmer, geschützter Schlaf- und Rückzugsort sein“, beschreibt Klambauer sein Vorhaben weiter. Im Innenraum der Kojen wird es einen Liegeplatz, einen klappbaren Tisch, Schlafsack und Solarlicht geben. Geplant sind drei bis vier Stück von diesen Schlafkojen. Neben den Kojen betreut das Team von „Wir in Graz“ auch die Menschen, die diese nutzen werden. Schon in der Vergangenheit lag Klambauers Augenmerk besonders auf den Bedürfnissen der Obdachlosen in Graz – wir haben berichtet.

Sachspenden gesucht – Livestream geplant

Für das aktuelle Projekt sucht das Team von „Wir in Graz“ noch Sachspenden, um die Schlafkojen fertigzustellen: „Folgende Dinge können wir noch brauchen: Teppichreste mit 2 m², Schlösser für das Zusperren der Schlafplätze, Isolationsmaterial, Winkel, Silikon / Acryl, Spaxschrauben und Schallplatten.“ Am kommenden Mittwoch, dem 29. November, ist auf der Facebook Seite von „Wir in Graz“ der erste Livestream mit den Fortschritten des Projekts geplant.

So kannst du helfen: Falls du Sachspenden abzugeben hast, kannst du über die Facebookseite oder per E-Mail Kontakt mit Werner Klambauer aufnehmen.

