Song Contest: Das sind die stärksten Stimmen der Steiermark

Bei der fünften Auflage boten die Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac, Musikproduzent Markus Bieder und Austropop-Sänger Gernot Pachernigg jungen steirischen Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen sechs und 21 Jahren eine große Bühne. Solokünstlerinnen und Solokünstler, Bands und Chöre präsentierten sich zunächst im Internet beim Online-Voting und am gestrigen Freitag (24. November 2023) live beim großen Finale in der Strassengler Halle in Gratwein-Strassengel.

Mehr als 200 Musiker

Und dabei hatte die Jury die Qual der Wahl: Mehr als 200 Musiker legten sich vor zahlreichen Besuchern – unter anderem zeigte auch Landesrätin Simone Schmiedtbauer durch ihre persönliche Anwesenheit, dass ihr Kinderrechte sehr am Herzen liegen – ins Zeug. Am Ende wurde die MMS Gratwein („Kinderrechtesong“) auf den ersten Platz gewählt. Auf den Plätzen landeten die VS Jägergrund („Kinderrechte Lied“) und die MS Kalsdorf („Es ist Zeit“). Ebenfalls dabei: VS Öblarn („Kinderrechtesong“), MMS Kirchberg an der Raab („Nehmt Euch in Acht“), BG Lichtenfels („Kinder haben Rechte“), BG Bischöfliches Gymnasium („Freedom For My Thougts“), BAFEB Bruck an der Mur („Rechte für groß und klein“), MS Trofaiach („Wir kennan des schoff’n“).

Der Siegersong

Als Hauptpreis gibt es eine professionelle Studioaufnahme im Studio von Markus Bieder – Mitglied der steirischen Band Alle Achtung – in Thal bei Graz. Dabei wird mit dem Musikproduzenten noch weiter am Siegersong gebastelt. 2022 hat übrigens die Klasse 3a der MS Kirchberg/ Raab mit „Wir“ gewonnen und den damaligen Siegersong dann im Tonstudio professionell aufgenommen.