Countdown läuft: EC-KAC empfängt HC Innsbruck

Veröffentlicht am 28. November 2023, 12:11 / ©Alexander Pauli / HCI

Trotz vorheriger Siege gegen EC VSV, Fehérvár AV19 und EC Salzburg wurde die Euphorie der Rotjacken durch jüngste Niederlagen gebremst. Derzeit auf dem fünften Platz, zeigte das Team eine solide Heimperformance mit neun Siegen in elf Heimspielen.

Letzte Aufeinandertreffen endete mit 4:1 für die Tiroler

HC Innsbruck präsentiert sich in einem intensiven Spielplan, mit einem kürzlichen Sieg gegen EC VSV. Derzeit auf Rang acht, zeigte das Team unterschiedliche Leistungen zuhause und auswärts. Der aktuelle Topscorer des HCI ist Kevin Roy. Das letzte Duell zwischen EC KAC und HC Innsbruck endete mit einem 4:1-Sieg für die Tiroler. Klagenfurt hatte Schwierigkeiten in der Verteidigung und im Spiel mit numerischem Nachteil. Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Daniel Obersteiner und Raphael Herburger für den EC-KAC, während der Kapitän Thomas Hundertpfund in dieser Saison pausieren wird.