Goldschakal schaffte es bis vor die Tore Villachs

Gestartet und gefangen wurde der eineinhalb Jahre alte Goldschakal in Slowenien, inmitten eines bekannten Wolfsterritoriums, wo er dann auch mit einem Sender ausgestattet wurde. Das alles geschah am 21. Juni dieses Jahres. Wie die Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) nun erklärt, habe jener Goldschakal erst kürzlich die Grenze zu Österreich überquert.

Bereits fast 1.000 Kilometer hinter sich gebracht

Das Tier hat jedenfalls schon fast 1.000 Kilometer hinter sich gebracht und mehrere Berge überwunden. Dabei hat er es, wie die Aufzeichnungen zeigen, auch bis ins Randgebiet von Villach geschafft. Die letzte bisher bekanntgegebene Position war nördlich von Millstatt.

©BOKU Die Route des Goldschakals

Die abenteuerliche Reise des Goldschakals

„Maj“, so der Name, den Forscher dem jungen Männchen gegeben haben, hat es sich erst einige Zeit in Slowenien gemütlich gemacht, ehe das Tier plötzlich begann, größere Strecken zurückzulegen. „Dabei macht es natürlich auch vor Landesgrenzen keinen halt und überquerte vergangene Woche die Grenze zu Kärnten“, wie ein Bericht der BOKU nun zeigt. Damit ist „Maj“ auch der erste besenderte Goldschakal auf internationaler Reise, „der Daten über das Ausbreitungsverhalten nach (durch?) Österreich liefert“. Derzeit ist er auf dem Weg nach Salzburg. „Signale aus fast 2.000 Metern Höhe bezeugen, dass auf seinem Weg Berge kaum ein Hindernis darzustellen scheinen“, heißt es in dem Bericht außerdem.