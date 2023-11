Team EventGuard: Christoph Uran „hackte“ sich an Österreichs Spitze

Im Rahmen des GigaLabs der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) wurden innovative Lösungen für vielfältige Problemstellungen gesucht, die den Einsatz modernster Technologien wie 5G, Künstlicher Intelligenz (KI) und Edge Computing erforderten. Die besten fünf Teams hatten die Möglichkeit, ihre Beiträge beim „Future Forward“ – Event zu präsentieren und bis zu 5.000 Euro zu gewinnen. Christoph Uran, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Kärnten, führte als Mentor sein Team zum 1. Platz in der GigaLab-Challenge.

Koordination von Einsatzkräften und Drohnen

Christoph Uran, Senior Researcher an der FH Kärnten, und sein Team mit Andreas Oberhuemer, Lukas Rotheneder, Stefan Spettel und Vlad Emil Petrea konzentrierten sich auf die Problemlösung zur Aufgabe „EventGuard“. Dazu bearbeiteten sie einen konkreten Anwendungsfall mit der Fragestellung: Wie können Technologien wie 5G, KI und Edge Computing verwendet werden, um aus der Ferne Einsatzkräfte und Drohnen für verschiedene Anwendungsfälle zu koordinieren? Das Team befasste sich mit Großevents und präsentierte in einem 2-Minuten-Pitch eine innovative Lösung. „Durch die Kombination von KI-unterstützter Live-Koordinierung von Drohnen und Einsatzkräften am Boden können große Events sicherer und effizienter gestaltet werden. Die Nutzung von öffentlichen und dedizierten 5G-Netzen gewährleistet die erforderliche Konnektivität“, erklärt Uran von der FH Kärnten. „Endgültige Entscheidungen liegen aber weiterhin in den Händen erfahrener Einsatzleiter“, führt der Spezialist zur 5G-Technologie weiter aus.

FH Kärnten-Studierende beteiligten sich aktiv an Challenges

Helmut Wöllik von der FH Kärnten nahm zusammen mit Christoph Uran und engagierten Studierenden des Bachelorstudienzweigs „Netzwerk- und Kommunikationstechnik“, Markus Hüttner und Kseniia Vekshina, sowie Studierenden des Masterstudiums „Communication Engineering“, Sandro Herzog und Philipp Jeschofnik, als Gigalab-Explorer teil. In dieser Rolle waren sie aktiv an verschiedenen Challenges und Aufgabenstellungen beteiligt. „Die Veranstaltung bot allen Teilnehmenden der FH Kärnten nicht nur Einblicke in zukunftsweisende Trends, sondern auch Raum für anregende Diskussionen und einen bereichernden Austausch“, so Uran abschließend.

Fachjury vergibt 5.000 Euro Preisgeld an „EventGuard-Team“ Die Fachjury, bestehend aus Henrietta Egerth (Geschäftsführerin FFG), Mariana Kühnel (Generalsekretär-Stellvertreterin WKÖ), Birgit Horeiter (Director i2c @ TU Wien) und Andreas Reichhardt (Sektionschef im Finanzministerium), war von dieser Idee begeistert und verlieh dem Team den ersten Platz mit einem Preisgeld von 5.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2023 um 08:57 Uhr aktualisiert