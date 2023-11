Helfen, wo Hilfe benötigt wird: Auch heuer geschehen zu Weihnachten Wunder

Villacher in Not

Das „Villacher Weihnachtswunder“ findet heuer bereits zum fünften Mal statt. Vereinen und Familien wird zur besinnlichsten Zeit des Jahres wieder unter die Arme gegriffen. Auch Bastian konnte bereits geholfen werden.

Von Villacher – für Villacher

Die gesammelten Spenden werden auch heuer wieder für den guten Zweck eingesetzt. Zwei Vereinen und zwei Familien soll mit der Aktion heuer geholfen werden. Auch Bastian Scheidenberger wird liebevoll unterstützt. Er kam mit einer Hirnblutung zur Welt und ist seitdem auf die Hilfe von Angehörigen angewiesen. Mit dem Weihnachtswunder möchten die Organisatoren Glantschnig Andreas, Arnold Erd, Peter Zaminer und Christian Vitztum, den Betroffenen Freude und finanzielle Unterstützung schenken.

Spendendosen in ganz Villach verteilt

Beim diesjährigen Weihnachtswunder mitzumachen ist ganz leicht: Wie auch in den Jahren zuvor, werden in vielen Villacher Geschäften wieder kleine Spardosen aufgestellt. Hier wird das Geld für Villacher in Not gesammelt. Für alle die gerne spenden möchten gibt es übrigens ein kleines Dankeschön: Überall wo Kassen stehen, gibt es auch kostenlose, selbst gemachte Anhänger.

So kannst auch DU spenden: BKS Bank Villacher Interessengemeinschaft Betreff: Villacher Weihnachtswunder AT02 1700 0001 5004 0248

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2023 um 10:31 Uhr aktualisiert