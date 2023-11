„Café Glück“ zieht am Hans-Gasser-Platz ein

Eigentlich ist Ljubica Karajica gelernte Einzelhandelskauffrau und Friseurin. „Doch immer wieder habe ich auch in der Gastronomie ausgeholfen und es hat sich als meine geheime Leidenschaft entpuppt“, verrät sie im Gespräch mit 5 Minuten. Darum wagt sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet am 1. Dezember 2023 ein „gemütliches Tagescafé“ am Hans-Gasser-Platz, wie Ljubica selbst es nennt.

Vintage Stil und selbstgemachte Mehlspeisen

Die Vorbereitungen für das „Café Glück“ laufen bereits auf Hochtouren. „Der Name hat sich deshalb so ergeben, weil ich mich selbst als Glückspilz bezeichne“, erzählt die frisch gebackene Unternehmerin. Die Einrichtung sei komplett im Vintage Stil gehalten. „Die Theke, die Möbel und die Wände sind bunt und mit Tapeten verziert, welche an die 70er Jahre erinnern“, so Ljubica. Die Villacher können sich auf ein gemütliches Café mit selbstgemachten Mehlspeisen und Snacks freuen. Geplant ist auch Frühstück anzubieten, sofern genug Nachfrage besteht. Wenn das Geschäft gut anläuft, möchte die Selbstständige bald auch Personal einstellen. Vorerst lädt sie aber alle herzlich zur Eröffnung ein: „Ab 11 Uhr erhält jeder Gast einen Snack und ein Glas Prosecco geschenkt!“