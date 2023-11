Schneefall bis in tiefe Lagen möglich

Vielerorts dürften die Kärntner am Donnerstagmorgen Schneeflocken erblicken, wenn sie aus dem Fenster schauen. „Der Tag verläuft trüb und vor allem am Vormittag schneit es verbreitet leicht“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Wobei es sich in tiefen Lagen teils auch um Regen handeln könnte. Bis zum Nachmittag steigt die Schneefallgrenze in ganz Kärnten auf 900 bis 1.300 Meter an. Die Höchstwerte bleiben bei kühlen 0 bis 3 Grad.