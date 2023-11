Erste Sitzung des Alpen-Adria-Rats unter Vorsitz von Landesrat Amon

2022 hat die Steiermark offiziell den Vorsitz in der Alpen-Adria Allianz für die Jahre 2022 und 2023 übernommen. Mit der Wahl von Werner Amon als steirischer Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal übernahm er am 5. Juli 2022 den Vorsitz in der Alpen-Adria Allianz. Am 28. November fand in Brüssel die erste Ratssitzung mit Landesrat Werner Amon als Vorsitzendem statt. Amon präsentierte im Rahmen der Sitzung seine Schwerpunkte wie etwa die EU-Erweiterungspolitik im Westbalkan zu unterstützen und die historischen oberitalienischen Gründungsmitglieder als Partner wiederzugewinnen. Außerdem wurde in der Sitzung beschlossen, dass die Steiermark um eine weitere Vorsitzperiode für die Jahre 2024 und 2025 verlängert wird. Am Abend lud Landesrat Werner Amon zum Alpen-Adria Netzwerkevent im Steiermark-Büro in Brüssel, EU-Kommissar Johannes Hahn war als Keynote Speaker geladen.

Alpen-Adria Konferenz in der Steiermark geplant

„Eine Zusammenarbeit in Europa und auch mit dem Westbalkan ist heute angesichts der weltpolitischen Lage wichtiger denn je. Deswegen bin ich überzeugt, dass die Alpen-Adria-Allianz und die Erweiterung dieses Netzwerks wesentlich sind. Ich führe nicht nur Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien, sondern ich werde mich auch dafür einsetzen, dass die oberitalienischen Gründungsmitglieder Friaul-Julisch-Venetien und Veneto wieder Teil der Allianz werden“, so LR Werner Amon. Bereits im ersten Quartal 2024 ist eine Alpen-Adria Konferenz in der Steiermark geplant, die sowohl zum Austausch unter den Partnerregionen dienen aber auch zur Vernetzung mit potentiellen Mitgliedsregionen genutzt werden soll.