Starnacht 2024: Erste Top-Acts stehen schon fest

Am 12. & 13. Juli

Sie ist ein Fixstern im Kärntner Eventkalender: Die Starnacht am Wörthersee feiert 2024 ihr 25-jähriges Jubiläum. Die von Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderierte Show wird im kommenden Jahr am 12. und 13. Juli stattfinden. Die ersten Top-Acts sind mittlerweile auch schon bekannt. Neben der österreichischen Mundart-Band „die Seer“ werden vor allem „Thorsteinn Einarsson“ und „Ben Zucker“ den Fans am Wörthersee einheizen.