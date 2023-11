Streik am 1. Adventwochenende: Handels-Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Auch die vierte Verhandlungsrunde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel brachte am 28. November keine Einigung. Seitens der Arbeitgeber wurde noch immer kein für die Gewerkschaften und den Arbeitnehmern zufriedenstellendes Angebot vorgelegt. Nun wird gestreikt.

Streikwelle startet heute

Die erste große Streikwelle im Handel findet genau am ersten Adventwochenende, vom 30. November bis 3. Dezember, statt. „Die erste Welle von Warnstreiks wurde von der Arbeitgeberseite losgetreten. Wir haben für 5. oder 6. Dezember einen weiteren Verhandlungstermin angeboten“, so Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA.

300 Geschäfte betroffen

In Tirol, Salzburg und Kärnten haben zahlreiche Beschäftigte in Handelsbetrieben bereits ihre Arbeit niedergelegt. Teilweise wird auch in Einkaufszentren, wie im Europapark, gestreikt. In der Steiermark werden die Streik-Maßnahmen erst noch vorbereitet. Erst gegen Ende der Woche soll hier gestreikt werden. Insgesamt sollen Mitarbeiter von bis zu 300 Geschäften an der Streikwelle von Donnerstag bis Sonntag teilnehmen. Die Gewerkschaft bittet Kunden jedenfalls um Verständnis.