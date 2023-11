Penny-Markt in Grazer Straßgangerstraße öffnet wieder seine Pforten

Veröffentlicht am 30. November 2023, 16:33 / ©PENNY/ CHRISTIAN DUSEK

PENNY sichert damit 11 Arbeitsplätze in der Region. Sogenannte „Frischehelden“ sorgen in der Filiale den ganzen Tag über für frisches Obst und Gemüse. Als einziger Diskonter gibt es bei PENNY zudem Fleischhauer, die den Kunden beratend zur Seite stehen. „Mein Team und ich werden unsere Kund:innen mit fachkundiger Beratung sowie einem attraktiven Eigenmarken- und umfassenden Markensortiment überzeugen“, verspricht Filialleiterin Alexandra Lindner.

©PENNY/ CHRISTIAN DUSEK Das Team von PENNY Graz freut sich über den wieder eröffneten Markt.

PENNY unterstützt soziale Projekte und setzt auf Nachhaltigkeit

Als Partner des Österreichischen Roten Kreuzes setzt sich PENNY für die Gesellschaft ein. Initiativen wie der PENNY Familien-Hilfsfonds unterstützen Menschen in Notsituationen. Als Mitglied des klima:aktiv pakt2020 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit hat sich PENNY dazu verpflichtet, schonend mit Ressourcen umzugehen und CO2-Emissionen zu reduzieren. So wird das gesamte PENNY Filialnetz zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt und in der Filiale auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die neue Kältetechnik ermöglicht es, dass die Filiale künftig zur Gänze mittels der Abwärme der Kühlmöbel beheizt wird. Auch die Reduktion von Plastik ist dem Markendiskonter ein Anliegen.